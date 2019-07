Diciotto anni di informazione in rete: SanSalvo.net diventa maggiorenne e festeggia

Sette luglio 2001: nasce SanSalvo.net, la prima piattaforma del circuito Cittanet. Quest'anno compie 18 anni e festeggia.

Utilizzando il metodo della partecipazione SanSalvo.net, contribuisce allo sviluppo economico e sociale delle comunità valorizzandone la memoria e fornendo alle imprese strumenti innovativi di promozione.

"Sono molto felice e grato per questi 18 anni di informazione in rete", afferma il direttore Antonio Cilli, "Una realtà editoriale nata per passione e servizio che è diventata adulta. Credo che Cittanet possa rappresentare oggi e sempre più in futuro un network di piattaforme glocal per una informazione autorevole e partecipata dai cittadini con una stella polare: la libertà di espressione", continua, "E a questa libertà è dedicato l'evento 'Luoghi e mezzi per l'espressione' che celebra i nostri 18 anni".

Per ricordare questo importante traguardo domenica 7 luglio alle ore 19 al lido Calimero di San Salvo Marina appuntamento con "Express Oneself": si festeggerà a ritmo di musica con il dj set Nicola Daniele, con le n'drocchie e ventricina di Marcello Potente del ristorante La volpe e l'uva accompagante dallo storytelling di Adriana Di Iulio e Paola Ciuffetti.