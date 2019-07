Lupo di mare al guinzaglio sulla spiaggia, accade a Vasto

Strano ma vero. Un lupo al guinzaglio è stato avvistato in questi giorni sulla spiaggia di Vasto, Si tratta di un ibrido di due mesi, adottabile grazie alla legge che permette di tenere in casa un discendente di cane. Questo animale che vedete in foto è infatti figlio di madre cane e di padre lupo. Perfettamente docile grazie all'intervento di Enrico un animalista romano che lo ha adottato e lo sta allevando come se fosse un animale domestico.

Si è talmente ambientato al clima di Vasto ed è innocuo tanto da meritare il titolo di lupo di mare.