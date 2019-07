Nuovi asfalti a San Salvo: lavori al via la prossima settimana

Sarà operativo già la prossima settimana il piano asfalti predisposto dalla Giunta comunale che interesseranno diverse strade cittadine a San Salvo. Scadranno infatti, il prossimo 8 luglio, i termini per la presentazione delle offerte per i lavori di messa in sicurezza della viabilità che daranno il via libera agli interventi previsti.

“I lavori per la posa dei nuovi asfalti – comunica l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – consentiranno di prenderci cura di via Grasceta, Via Savoia e via Lentella, via San Giuseppe, piazzale Verrazzano, via San Nicola de Port e via Istonia”.

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca evidenzia: “Questo intervento verrà realizzato con le economie di ribasso per 380mila euro ottenute dai lavori che procedono in maniera spedita per la realizzazione del polo scolastico in via Melvis Jones. Si prosegue con il piano asfalti a San Salvo per garantire più sicurezza e una migliore viabilità”.