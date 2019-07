Licenziamenti Sam, Magnacca: "Evitare a ogni costo la perdita di posti di lavoro e di professionalità"

“San Salvo non si può permettere il lusso di perdere ulteriori posti di lavoro. Non possiamo permetterci che 25 lavoratori della Sam rimangano senza lavoro lavoro e quindi senza futuro”. Ad affermarlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo aver appreso la notizia della comunicazione ricevuta dai sindacati dell’avviamento delle procedure di licenziamento collettivo per le maestranze della Sam, che lavora esclusivamente per la Denso Manufacturing.

“Faccio un appello al titolare della Sam e alla Denso affinché si impegnino per trovare le soluzioni migliori per impedire – conclude il sindaco – che si perdano professionalità e lavoro mettendo in difficoltà venticinque famiglie”.