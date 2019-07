La musica dei Pink Floyd a Palazzo d’Avalos per i malati di Alzheimer

Saranno i vastesi Eclipse a suonare il 10 Luglio nella cornice del Cortile Palazzo D'Avalos alle ore 21,30 a favore dell'Associazione AVI Alzheimer Vasto Italia, presieduta dalla Dott.ssa Psicologa Maria Teresa Del Gesso.

Il concerto, denomitato Classics, é interamente dedicato alla storia dei Pink Floyd e si potranno riascoltare successi memorabili come Time, Wish You were Here, ecc...

Il costo del biglietto é di 10 euro e l'incasso sarà devoluto interamente all'AVI che si occupa di aiutare i malati di Alzheimer e le loro famiglie. Sul territorio l'Associazione promuove corsi di formazione per i caregiver e gli assistenti dei pazienti, oltre a programmare gli incontri del Caffé Alzheimer, una branchia dell'associazione che coinvolge i pazienti ed i loro familiari in incontrai che danno vita ad interi pomeriggi fatti di laboratori, corsi con psicologhe e medici, musicoterapia, momenti ricreativi.

Durante l'intervallo ci sarà la partecipazione della Presidente Maria Teresa Del Gesso, della dott.ssa Claudia Sacchet del reparto di Geriatria del San Pio di Vasto, dell'Avvocato Maria Molino e della ArteTerapeuta Francesca Giangiacomo.

Nella formazione degli Eclipse c'é anche il sansalvese Emanuele Perrina alla batteria.