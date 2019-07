Scivola dalla mietitrebbia e muore schiacciato dalla ruota posteriore

Incidente mortale sul lavoro in un campo di grano al confine dei Comuni di Furci e San Buono: Roberto Cupaiolo, 46 anni di San Buono, mentre stava salendo sulla scaletta della mietitrebbia in movimento condotta dal padre, Nicola, è scivolato finendo sotto la ruota posteriore del mezzo, che non gli ha lasciato scampo. L'incidente è avvenuto in un terreno che non presenta particolari asperità. Sul posto sono giunti un'ambulanza del 118 dall'ospedale di Gissi e i carabinieri della stazione di San Buono e del Nor di Vasto. Su disposizione del magistrato di turno il dottor Francesco Parente, del servizio di medicina del lavoro della Asl, ha effettuato una ricognizione cadaverica. "Sono sconvolto per quanto è accaduto. E' così assurda la dinamica dell'incidente - ha detto il sindaco di Furci, Angelo Marchione - per una famiglia che da anni svolge questo lavoro. Addolorato anche per figli della vittima, Roberto ha compiuto gli anni lo scorso primo luglio e di recente è diventato papà per la terza volta".