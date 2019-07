Blackout Facebook, Instagram e Wathsapp: niente foto e video

Nuovo blackout per Facebook e Instagram: moltissime le segnalazioni in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Italia, con i siti e le app dei due social media che hanno smesso di mostrare agli utenti foto e video. Problemi si sarebbero verificati anche su WhatsApp.

Secondo il sito Down Detector, specializzato nel rilevare problemi nella rete o sui social media, utenti di tutto il mondo hanno lamentato l'impossibilita' di vedere o caricare foto e video con la scomparsa di molti post. Un episodio simile si era verificato nel marzo scorso, quando Facebook, Instagram e WhatsApp si bloccarono per alcune ore. Il problema - spiegano gli esperti - potrebbe essere legato ai lavori in corso da parte degli sviluppatori di Menlo Park per l'integrazione delle tre applicazioni.