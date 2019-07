Frutta e verdura venduta senza autorizzazioni sulla statale 16, sequestro e sanzioni

Nella mattinata odierna, la Polizia Locale di Vasto unitamente a personale della Guardia di Finanza, ha effettuato accertamenti e controlli lungo la SS.16 Sud, al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

Nel corso di tali accertamenti si è proceduto nei confronti di un soggetto che vendeva merce alimentare, nello specifico frutta e verdura, occupando suolo pubblico senza le prescritte autorizzazioni, pertanto, nei confronti dello stesso, il personale della Polizia Locale congiuntamente a personale della Guardia di Finanza, ha proceduto, come stabilito dalla Legge Regionale n.23 del 31/07/2018, ad irrogare le previste sanzioni amministrative, oltrechè, al sequestro della merce, conseguentemente devoluta in beneficienza ad enti ed istituti no profit.

Ulteriori controlli ed azioni di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale proseguiranno incessantemente anche nei prossimi giorni e, in maniera particolare, per tutto il periodo estivo.