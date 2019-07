Festa Inter Club con Moriero... Zanetti e Conte!

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Pronto Kekko, sono Javier" ed un boato si alza nella sede dell'Inter Club San Salvo, e il telefono passa nelle mani dell'emozionatissimo presidente Virginio Di Pierro:"Ciao capitan Zanetti un abbraccio da San Salvo!" e partono i cori da Stadio. Nel giorno dedicato a Francesco Moriero la scena la prende prima Javier Zanetti e poi Antonio Conte. Si perche le sorprese non sono finite. Infatti il club di San Salvo ha avuto il privilegio di essere la prima ad ospitare, anche se solo telefonicamente, il neo allenatore nerazzurro. Conte si è intrattenuto con i soci del club ed ha scherzato con il suo amico Moriero, compagno di squadra ai tempi del Lecce.

Già, Moriero. Forse la più grande sorpresa è stata la sua umiltà e la sua simpatia. Due ore di presentazione del suo libro "Kekko passa la palla" con mille domande e tanti aneddoti sulla sua vita e sulla sua carriera partita dagli allenamenti sui campi polverosi di Lecce fino all'amicizia con Ronaldo, il suo rapporto paterno con Mazzone fino all'approdo in nazionale in occasione dei mondiali di Francia '98. Un grande personaggio, un grande uomo che ha affascinato il suo pubblico ed intrattenendosi con loro per autografi, dediche e selfie.

Ancora una serata magica per l'Inter Club San Salvo che nei suoi 12 anni di attività ha sempre organizzato incontri speciali per i suoi soci.

Ora appuntamento in piazza papa Giovanni XXIII, domenica 7 luglio per il 2° "Memorial Andrea Todaro"

Ufficio Stampa Inter Club San Salvo