La magnatell, una simpatica iniziativa fra artigiani sansalvesi giunta alla sua sesta edizione per celebrare l’amicizia sincera e la collaborazione lavorativa. In questa edizione si sono aggiunti nuovi membri che arricchiscono il sodalizio. La magnatell è stata ospite del Ristorante Italia di San Salvo, in degustazione pesce fresco del nostro mare.