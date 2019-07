E' improvvisamente venuto a mancare il padre della calciatrice Daniela Sabatino

E' improvvisamente venuto a mancare il padre di Daniela Sabatino, calciatrice della nazionale italiana femminile originaria di Casteguidone. Gabriele Sabatino, di circa 60 anni è stato stroncato da un infarto proprio nel momento in cui Daniela era di ritorno in paese dai Mondiali di calcio per festeggiare. Il padre è stato da sempre il primo grande fan di Daniela la cui scomparsa lascia in lei oggi, un enorme vuoto.