Divertimento e commozione al Memorial Andrea Todaro

"Si doveva ricordare la figura di Andrea, un amico comune prematuramente scomparso ed è stato fatto nel migliore dei modi." Cosi hanno concluso la serata del "Memorial Andrea Todaro", Virginio Di Pierro presidente dell'Inter Club San Salvo, Enzo De Luca della Croce Rossa e Domenico Pacchiole della Compagnia Teatrale Lu Vrascire. Tanta gente appassionata e tanti curiosi in piazza per assistere al 2° torneo di bigliardino umano che ha vosto affrontarsi giocatori delle tre associazioni. Presenti anche l'assessore Giancarlo Lippis e il consigliere comunale Marilena Sarchione in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Alla fine foto di gruppo con la signora Licia, moglie del compianto Andrea e tanta commozione. Per la cronaca il torneo è stato vinto dall'Inter Club San Salvo davanti alla Croce Rossa e terzo Lu Vrascire, ma questo è solo un dettaglio...