L'abbraccio della nazionale italiana a Daniela Sabatino per la perdita del papà Gabriele

Abbraccio affettuoso e caloroso a Daniela Sabatino ed alla sua famiglia al funerale di Gabriele Sabatino, 62 anni, morto a seguito di un malore accusato sabato mattina nella piazza del paese.

Ieri pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Castelguidone, la celebrazione del funerale, presenti, tra gli altri, il commissario tecnico Milena Bertolini ed alcune delle compagne in azzurro di Daniela, attaccante del Milan e della nazionale, sconvolta, come i suoi cari, per la dolorosa ed improvvisa perdita.

Tutto la comunità si è stretta attorno allo scoramento della famiglia. Castelguidone che, in pochi giorni, è passata dalla gioia dei festeggiamenti per i bei risultati della nazionale azzurra con Daniela nel gruppo ai Mondiali di Francia allo smarrimento per la morte di Gabriele.

Foto di Gino Bracciale