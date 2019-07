San Salvo, bimba di 21 mesi muore dopo un intervento al palato

Una bimba di 21 mesi di San Salvo, M. G. R. è morta dopo un intervento al palato all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Le causa sembrerebbero legate a complicanze postoperatorie. L'intervento riguardava un intervento di palatoschisi, una malformazione che si accompagna normalmente al labbro leporino. I genitori si sono rivolti all'avvocato Guido Torricella per vederci chiaro rispetto al decesso della figlia che, morta lo scorso 3 luglio, avrebbe compiuto 2 anni il prossimo mese di settembre, come riporta il quotidiano Il Centro. Il Pm Fabiana Rapino ha iscritto nove medici nel registro degli indagati. Stamattina verrà conferito l'incarico a tre medici legali per l'esame autoptico. Al termine della perizia verrà restituto il corpo ai genitori per i funerali.