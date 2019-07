"Luoghi e mezzi per l'espressione": Cittanet compie 18 anni FOTO

"Luoghi e mezzi per l'espressione": Cittanet compie 18 anni e ieri sera ha voluto festeggiare con una festa. Suggestiva la proiezione della clip sull'Articolo 21 della Costituzione di Alessio D'Ippolito, a seguire il monologo "Sono libero di esprimermi" interpretato da Felice Tomeo. Subito dopo in esplorazione con il Walk About di Carlo Infante nel Giardino botanico del Biotopo Costiero. Un'occasione per ragionare, camminando, sulla comuncazione, riprendendo il concetto di Marshall McLuhan. Al tramonto il Food Storytelling di Adriana Di Iulio ha accompagnato la triglia in scapece espressa dello chef Nicola Fossaceca.

Al lido Calimero appuntamento poi con "Express Oneself" con il dj set Nicola Daniele, con le n'drocchie e ventricina di Marcello Potente del ristorante La volpe e l'uva insieme allo storytelling di Adriana Di Iulio e Paola Ciuffetti. Infine brindisi e pizza dolce di Mirko Pollutri.

"Sono molto felice e grato per questi 18 anni di informazione in rete", afferma il direttore Antonio Cilli, "Una realtà editoriale nata per passione e servizio che è diventata adulta. Credo che Cittanet possa rappresentare oggi e sempre più in futuro un network di piattaforme glocal per una informazione autorevole e partecipata dai cittadini con una stella polare: la libertà di espressione", continua, "E a questa libertà è dedicato l'evento 'Luoghi e mezzi per l'espressione' che celebra i nostri 18 anni. Ringrazio tutti per essere venuti e aver contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo".

Nella galleria le foto della serata di Nicola Palma Ucci