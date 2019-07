Il Tar concede la sospensiva, il punto nascite di Termoli resta aperto

Il Tar Molise ha concesso la sospensiva al decreto di chiusura del punto nascite impugnato dai sindaci del Basso Molise attraverso gli avvocati Vincenzo Iacovino e Massimo Romano. La conferma arriva dal primo cittadino di Termoli Francesco Roberti. "Siamo fiduciosi - ha dichiarato Roberti - voglio ringraziare gli avvocati che stanno seguendo il ricorso che ho presentato insieme agli altri sindaci del Basso Molise per la chiusura del punto nascite di Termoli.

Guardiamo con speranza a quando si entrerà nel merito al Tribunale amministrativo regionale". Il sindaco termolese invita a proseguire uniti. "Manifestiamo per una giusta causa - ha concluso - il prossimo 24 luglio ne sapremo di più, per noi, oggi, è una grande notizia".