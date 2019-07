Walkabout “Medium is the massage” per i 18 anni di Cittanet con Carlo Infante

Cittanet compie 18 anni e celebra la libertà d’espressione in un evento che unisce arte, teatro, walkabout con il “cibo parlante” e la musica.

E' stata l’occasione sia per fare festa sia per riflettere, con lo spirito ludico-partecipativo proprio dei walkabout, sui mezzi per l’espressione che hanno reinventato le modalità di produrre informazione in ambito locale.

Antonio Cilli è il protagonista di questa avventura post-giornalistica che 18 anni fa ha creato una delle prime community di informazione locale, per citizen journalist e infomaker, con più di 20 piattaforme web diffuse in tutta Italia.

La mission di Cittanet è quella di fornire alle comunità locali un’informazione indipendente e puntuale e capace di contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio dando ai cittadini la possibilità di partecipare attivamente, valorizzando la memoria delle comunità e fornendo a imprese, artigiani e liberi professionisti strumenti innovativi di promozione della propria attività.

Cilli così lancia l’evento: “Sono libero di esprimermi, si certo ma dove? Dove esprimersi efficacemente? La libertà di espressione è una ricerca d’amore e ha bisogno di luoghi e mezzi adeguati. Il 7 luglio, artisti, giornalisti, musicisti ne discuteranno con Carlo Infante a San Salvo Marina…”

Domenica 7 luglio, alle ore 19, al Biotopo Costiero di San Salvo Marina, è partito il walkabout “The medium is the massage”, rilanciando l’intuizione di Marshall McLuhan per cui il sistema mediale non solo trasporta messaggi, è il messaggio. Ma non solo: è anche quel “massaggio” al cervello che la trasmissione televisiva di cui McLuhan, allora (era il 1967), aveva intuito l’impatto psichico. Oggi, nell’era del web 2.0 (e dei social media tracimanti) quel massaggio è sempre più pervasivo. La forza di questo impatto va interpretato con una nuova sensibilità capace di creare un’autoregolazione: una consapevolezza determinante per poter giocare i media e non esserne giocati.