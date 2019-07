Dimissioni Castaldo: chi vuole può fare il presidente al suo posto

Nella giornata odierna il presidente uscente dell’U.S. San Salvo, Antonio Castaldo, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico.

“Ho cercato in tutti i modi di trovare una soluzione per il bene del San Salvo ma - afferma Castaldo - dopo una serie di incontri ho capito che non ci sono le condizioni per andare avanti. Ringrazio tutti coloro che in questi mesi mi hanno affiancato e si sono spesi insieme a me per condurre la squadra alla salvezza”.

Chiunque è interessato a rilevare il sodalizio biancazzurro può contattare la segreteria del club.

- Comunicato stampa-