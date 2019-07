Variante Statale 16 un'opera strategica per il futuro San Salvo: richiesto incontro

“Sono convinta che la variante alla Statale 16 Adriatica, nel tratto tra San Salvo e Vasto, sia un’opera strategica per il futuro per la nostra Città, porta d’ingresso per l’Abruzzo, e per l’intero territorio”.

A evidenziarlo è il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che torna a riproporre al centro del confronto politico e amministrativo il progetto di variante al tracciato della Statale 16 Adriatica.

Lo scorso 2 luglio, in una lettera sottoscritta con il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano, ha inviato una nuova comunicazione alla direzione genale Anas Roma, alla Direzione di Compartimento interregionale di Bari e regionale de L’Aquila, al governatore della Regione Abruzzo Marsilio e al sottosegretario alla Presidenza della Regione d’Abruzzo D’Annuntiis, con la quale ha sollecitato un incontro urgente per parlare della variante “di grande valore strutturale per il nostro Comune e l’intero territorio”.

Il sindaco Magnacca evidenzia come sia importante che “l’amministrazione comunale di San Salvo sia presente e incalzante in tutte le fasi progettuali e operative perché nel dialogo e nel confronto si posso ottenere risultati concreti per il benessere delle comunità che siamo stati chiamati a rappresentare e amministrare”.