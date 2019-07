Vasto, concerto dei Pink Floyd Tribute Band spostato a venerdì 12 luglio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A causa delle condizioni metereologiche in arrivo, in accordo con il Comune di Vasto, gli Eclipse hanno deciso di posticipare la data del concerto per l'associazione AVI Alzheimer Vasto Italia presso il Cortile del Palazzo D'Avalos di Vasto a Venerdì 12 luglio ore 21,30.

Il costo del biglietto è di 10 euro e sarà interamente devoluto all'associazione AVI che si occupa di aiutare i malati di Alzheimer e le loro famiglie.