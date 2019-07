Guardiagrele, omaggi alle forbici di Frosolone e alla sedia arricchiscono la Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese

La valorizzazione delle competenze artigiane del territorio e la promozione delle eccellenze manifatturiere regionali. Sono questi gli obiettivi della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, giunta alla 49esima edizione, in programma quest’anno dal 1° al 25 agosto a Guardiagrele.

L’edizione 2019 si arricchisce di pezzi unici che andranno a comporre dei veri e propri “omaggi”: alle lame taglienti e alla sedia nelle sue diverse tipologie.

Da un’idea dell’oplologo Glauco Angeletti e del direttore artistico dell’Ente Mostra, Gabriele Vitacolonna, un omaggio alle forbici di Frosolone, provenienti sia dal museo che dalle sapienti mani del maestro forgiaio Francesco Fraraccio.

Considerata il simbolo dell’accoglienza e dell’ospitalità, è dedicato alla sedia il secondo omaggio della mostra. Un oggetto che nel tempo è diventato anche un vero e proprio pezzo di arredamento e che continua a far discutere i designer. Verrà mostrata in varie misure e forme e di ogni tipo, epoca e stile, dando risalto alla figura dell’impagliatore, un lavoro artigianale non ancora scomparso che trova le sue origini nella passione per le tessiture su sedie, che ha visto evolvere l’acquisizione delle varie tecniche attraverso anni di attività continuativa nel campo.

Entrambi gli omaggi si ricollegano alla carta, rilevante nella rassegna e che sarà protagonista di diverse installazioni.

E’ stato stilato inoltre un corposo programma che comprende spettacoli musicali, eventi culturali, laboratori, workshop, incontri, appuntamenti gastronomici e presentazioni che verranno illustrati nel corso delle prossime settimane.

La cerimonia di inaugurazione si terrà il 31 luglio 2019 alle ore 18.00 in largo Pignatari. Tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 23.00, i visitatori potranno ammirare le creazioni all’interno del Palazzo dell'Artigianato in Via Roma 28, location dell’evento.