Abruzzo: previste anche oggi forti raffiche di vento, allerta della Protezione Civile

Il vento di ieri ha causato enormi disagi dai centri dell’entroterra e alla costa, soprattutto nel teramano. Il Centro Funzionale della Protezione Civile d’ Abruzzo comunica che per la giornata di oggi, mercoledì 10 Luglio, è prevista una criticità ordinaria con allerta gialla per rischio idrogeologico con temporali su tutte le zone di allerta. I comuni interessati dalla criticità sono stati invitati a prestare particolare attenzione e a mettere in atto tutte le azioni previste nei piani di emergenza in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.