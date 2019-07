A San Salvo attivato il Coc, Magnacca: “Chiederò lo stato di calamità naturale”

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha firmato l’ordinanza con la quale ha attivato il Centro operativo comunale (Coc). Provvedimento conseguente alla comunicazione del Centro funzionale della Regione Abruzzo di allerta maltempo e dai danni causati dalla violenza della pioggia, del vento e dalla grandine caduta.

“Chiederò alla Regione Abruzzo e al Governo nazionale lo stato di calamità naturale per i danni subiti dalla mia città” ha dichiarato il sindaco Magnacca.

Sono stati richiamati in servizio tutti gli operai dell’Ufficio Manutenzione, per gli interventi urgenti e ripristinare la viabilità, e gli agenti della Polizia Locale per la pubblica incolumità, la messa in sicurezza delle strade e dei sottopassi.