All’opera per ripristinare la circolazione del traffico a San Salvo Marina

L’assessore alla manutenzione Giancarlo Lippis fa sapere che il personale comunale, operatori di protezione civile e ditte esterne sono all'opera per ripristinare la circolazione del traffico di San Salvo Marina dopo i danni del maltempo, mettendo in sicurezza delle aree colpite dal nubifragio di oggi. L’assessore ricorda che per qualsiasi evenienza è possibile contattare il Comando delle Polizia Locale della città al numero 0873 54113.