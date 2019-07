Osvaldo Menna: “...se il sindaco ci chiama noi siamo pronti...”

Visto il silenzio successivo alle dimissioni di Castaldo e l’invito a rilevare la dirigenza della e dalla redazione abbiamo contattato Osvaldo Menna promotore della nuova cordata che nei mesi precedenti si era proposta alla guida della Società Sportiva. Vi proponiamo integralmente la risposta alla domanda: Siete pronti a subentrare alla dirigenza Castaldo? Avete già provveduto a recarvi in segreteria per preparare la documentazione opportuna?

Osvaldo Menna: <<La us san salvo è in crisi da sei mesi. Noi abbiamo lavorato tantissimo per dare una prospettiva di azionariato popolare di assetto societario. E grande prospettiva alla us stessa. Questa prospettiva si è concretizzata venerdì 21 giugno. Abbiamo informato la città, la us san salvo e il Sindaco che il nostro gruppo era disponibile da subito. Non siamo stati più disponibili quando la us ha aspettato il 10 luglio per darci il via. Troppo tardi anzi tardissimo, per fare un minimo di progetto. Però qualora il Sindaco ci chiama al capezzale della us san salvo. Noi ci saremo!>>.