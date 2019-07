A San Salvo la quarta Pedalata Notturna attraversando le vie del centro storico

Pedalata notturna a San Salvo riservata a tutti e in particolare alle famiglie in programma per giovedì 25 luglio. Il raduno è alle ore 20 con partenza ore 21 in piazza Papa Giovanni XXIII, arrivo previsto per le 22.

Non è una corsa ma si attraverserà un percorso simpatico per le vie del centro accompagnati solo dalle luci dei lampioni e dalle biciclette in via Roma, via Istonia (sotto i portici), via Duca degli Abruzzi, zona 167 e ritorno in corso Garibaldi e arrivo in piazza San Vitale.

Ad attendere i partecipanti uno stand della Pro Loco, dove verranno dispensate frutta fresca e bibite. La manifestazione è organizzata dal Comune di San Salvo, il Veloclub San Salvo e la Pro Loco con la collaborazione dell’associazione Fir Cb San Vitale. È gradito l’utilizzo della bicicletta per un solo passeggero per evitare così disagi agli automobilisti e ai cittadini.