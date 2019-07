Maltempo: la segnalazione “Rami sul marciapiede e alberi poco sicuri in contrada Stazione” FOTO

È giunta in redazione la segnalazione di una cittadina che abita in Contrada Stazione a San Salvo Marina, vicino la Rsa San Vitale. “Dopo il maltempo qui non è stato fatto nessun intervento”, dice, “ho una bimba di 10 mesi e noi che andiamo al mare a piedi con il passeggino dobbiamo fare lo slalom per evitare i rami sul marciapiede. Inoltre ci sono alberi non proprio sicuri che si riversano sulla strada”.