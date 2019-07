Migliorare le stazioni, l’agenda delle priorità nell’incontro tra CNA Turismo e RFI

Del miglioramento dell’offerta delle stazioni abruzzesi e di come offrire a turisti e viaggiatori servizi più elevati, ha discusso nei giorni scorsi una delegazione di CNA Turismo e Commercio Abruzzo del presidente Vincenzo Vitale con il responsabile per Rete Ferroviaria Italiana della Direzione commerciale Sviluppo e commercializzazione territoriale Centro-Sud Adriatico, Roberto Laghezza, accompagnato dall’ingegner Michele Cassone, responsabile per Marche e Abruzzo.

La delegazione di CNA Turismo, composta da Gabriele Marchese, William Facchinetti e Claudio Di Dionisio ha posto ai propri interlocutori numerosi problemi riguardanti le strutture a terra: dai servizi offerti dalle stazioni alla carenza di informazioni; dalla chiusura notturna delle sale d’aspetto all’abbattimento delle barriere architettoniche; dalla fruibilità dei servizi per la mobilità sostenibile, come le bici, alla funzionalità di strutture interne, come le scale mobili nella stazione di Pescara Centrale; dal decoro dei piazzali antistanti alla dotazione di pensiline sui binari per riparare i viaggiatori, fino alla carenza di servizi igienici in diverse stazioni.