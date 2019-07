Abbandono di rifiuti in strada, sanzionati i responsabili: “Danno economico e sociale alla comunità”

“Chi abbandona i rifiuti per strada procura un danno economico e sociale a tutta la comunità e in particolare a coloro che effettuano in maniera corretta la raccolta differenziata”. A dirlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnaccanel ribadire l’importanza ad avere comportamenti corretti per mantenere pulita la città.

E i maggiori controlli dell’Ufficio Ambiente del Comune di San Salvo per contenere l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale da parte di ignoti ha permesso di individuare i responsabili.

A comunicarlo l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis che segnala: “L’agente della Polizia Locale in servizio presso la task force ambientale ha provveduto a sanzionare alcuni cittadini, che sono stati identificati, per aver abbandonato i rifiuti per strada: ora dovranno pagare una sanzione di euro 160,00. Voglio ricordare che i rifiuti indifferenziati non aiutano ad alzare il livello della raccolta differenziata con aumenti dei costi di conferimento”.

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini alla massima collaborazione nell’effettuare la raccolta differenziata perché “è bello amare San Salvo rispettando l'ambiente”.