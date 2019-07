Passaggio del martelletto al Lions Club San Salvo, Antonio Cocozzella il nuovo presidente

Con la cerimonia del Passaggio del martelletto svoltasi stasera 12 Luglio 2019 presso La Collina dei Colori, è iniziata la nuova annata del Lions Club San Salvo del presidente Antonio Cocozzella.

L'occasione di ritrovo è giunta a conclusione di un'annata lionistica che è stata prodiga di numerosissime attività, services e progetti mirate al soddisfacimento delle esigenze della comunità locale e soprattutto sinergiche ai temi internazionali.

Il passaggio del martelletto è avvenuto fra il Presidente uscente Claudio De Nicolis e il nuovo presidente. De Nicolis ha aperto l'incontro con una sintesi dei principali service realizzati nella passata annata lionistica ricordando la posizione di eccellenza che il club ha ottenuto sia in ambito distrettuale che nell'ambito cittadino.

Dopo il passaggio delle consegne, il neo presidente Antonio Cocozzella ha ringraziato la Past President, rinnovando le più sincere felicitazioni per un'annata piena di risultati, per poi presentare un indirizzo di saluto, nel cui interno ha contenuto una succinta presentazione del suo programma, tracciando così il perimetro del mandato che si accinge a svolgere, confidando sul supporto e la condivisione dell'intero Club.

Il nuovo presidente ha le idee ben chiare sulle linee guide del club: presenza costante sul territorio e coinvolgimento totale dei ragazzi delle scuole di tutti i livelli.

Particolare cura verrà messa nel rafforzare i rapporti con l'amministrazione comunale e con gli altri enti ed associazioni nel territorio; una particolare attenzione sarà riservata ai poveri e ai bisognosi.

Cocozzella ha affermato che nel nuovo anno sociale, nel senso della continuità, ci sarà particolare collaborazione con altri Lions Club della zona per creare sinergia ed organizzare dei service interclub con iniziative congiunte.

Il passaggio delle consegne è stato quest'anno impreziosito da tre nuovi ingressi nel sodalizio sansalvese. L’ingresso di un nuovo socio è sempre un momento di estrema importanza nella vita del club: la creazione di un nuovo Lions dona infatti nuove risorse e continuità al club, mentre per il nuovo socio si tratta dell’occasione in cui la sua scelta si trasforma in concreta appartenenza al Lions Club International.

Infine il neo presidente ha ringraziato tutti i soci presentando la sua squadra 2019/20

- Claudio De Nicolis , Coordinatore LCIF e Past President;

- Romina Palombo , I vice-presidente, GLT e Cerimoniera;

- Emanuele Ciuffi , II vice-presidente;

- Christian Valentino , Segretario e Global Service Team;

- Remo Pavone , Tesoriere;

- Agostino Venanzio Bolognese , Censore;

- Emanuele Cieri , Direttore del comitato soci (GMTL);

- Virginio Di Pierro , Presidente del comitato Marketing & comunicazione;

- Michele Molino , Responsabile del periodico “San Salvo: ieri, oggi e domani”;

- Pietro Aquilano , officer per le tecnologie informatiche;

- Giuseppe de Vito , Giuseppe Quinzii , Pasquale Colia e Antonio Lella saranno gli altri consiglieri.