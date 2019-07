I Produttori ci sono e Vi aspettano... sperando in un tempo clemente

Nonostante le previsioni meteo non buone, l' organizzazione in accordo con la maggior parte degli espositori, ha deciso di prepararsi alla prima tappa del Prodotto Topico di questa sera 13 luglio 2019. Il lungomare sud, Cristoforo Colombo, già allestito con i gazebo sarà teatro della Finale Interregionale. Gli avventori potranno degustare circa sessanta specialità diverse proposte da altrettanti paesi. Le panche e i tavoli su cui mangiare sono stati posti al coperto cosi da garantire la possibilità anche in caso di pioggia lieve. Fiduciosi delle previsioni che non segnalano burrasche. Dalle ore 19 in poi da non perdere il primo appuntamento stagionale del Prodotto Topico.