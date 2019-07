Assegnazione delle cariche distrettuali al Lions Club

Ieri mattina nel corso della cerimonia del passaggio delle cariche distrettiali ad Ortona, il neo governatore Tommaso Dragani ha nominato Virginio Di Pierro segretario distrettuale per l'anno lionistico 2019/20.

È la più alta carica mai espressa da un socio del Lions Club San Salvo.

Come si può ben comprendere Virginio sarà seriamente impegnato in un lavoro indubbiamente complesso e faticoso, ma è altrettanto vero che questo prestigioso incarico, oltre a gratificare l’interessato, costituisce motivo di grande orgoglio per il club sansalvese che sarà rappresentato per tutto il distretto 108a che comprende Romagna, Marche Abruzzo e Molise. Altri importanti incarichi ditrettuali sono arrivati anche per Claudio De Nicolis, Emanuele Cieri, Christian Valentino ed Agostino Venanzio Bolognese. Auguri a tutti i nuovi officer distrettuali che danno lustro al club sansalvese.