Lavori per il nuovo asfalto: chiude due giorni piazzale Verrazzano

Per consentire l'esecuzione del lavori di ripristino del manto stradale, è stato disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata ai veicoli non autorizzati, dalle ore 6.00 di oggi 15 luglio e fino alle ore 20 di domani 16 luglio, su tutto piazzale Verrazzano.

Alla fine dei lavori, il mercato settimanale che oggi si svolge in via Magellano verrà spostato nel piazzale, come annunciato nei mesi scorsi.