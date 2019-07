Ripartita la campagna di adesione alla nuova stagione dell'Official Fan Club Juventus di San Salvo

È ripartita alla grande la campagna di adesione alla nuova stagione dell'Official Fan club Juventus di San Salvo. Grazie ai risultati sempre esaltanti e all'ingaggio di veri top player è aumentata in modo esponenziale la voglia di seguire da vicino i propri beniamini. Si è da poco conclusa la campagna abbonamenti diventati ormai quasi essenziali per poter ambire ad assistere ad una partita all'Allianz Stadium data la non elevata capacità. L'Official Fan Club Juventus di San Salvo, grazie alla pluriennale affiliazione ed al numero elevato di soci, 880 nell'ultima stagione, è riuscita ad ottenere altre tessere stagionali arrivando a poterne gestire ben 60, in modo da poterle mettere a disposizione dei soci unitamente ai biglietti in libera vendita che di volta in volta la Juventus fornisce. Tale quota permette al sodalizio di poter organizzare la trasferta torinese in qualsiasi occasione. Un grande traguardo per il Presidente Antonio Generoso e per il Direttivo tutto frutto di un lavoro intenso e costante che hanno dato i loro frutti. Si ricordano le quote di iscrizione rimaste invariate in 40 euro per adulti, 30 euro donne e 25 per gli under 16. Visione gratuita a tutti i soci di tutte le partite presso la propria sede. Si rammenta che da questa stagione la Juventus ha istituito, al costo di 15 euro, la Juventus card, ex tessera del tifoso, che sarà obbligatoria in qualsiasi settore dello stadio e che varrà per 10 anni. Altra importante novità è l'apertura di nuove sezioni del club in diverse località del vastese e non, con altrettanti referenti pronti a soddisfare ogni esigenza di soci distanti dalla sede centrale. Da non perdere anche il simpatico gadget offerto ad ogni socio rappresentato in un bellissimo telo da mare.