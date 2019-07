Strade, al lavoro per i nuovi asfalti: prossimi interventi in via Grasceta

Per consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale, è stato istiutito in via Grasceta, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Tobagi e fino all'intersezione con la Statale 16, il senso unico con direzione di marcia dal centro cittadino verso la marina con divieto di sosta con rimozione su entrambi i sensi di marcia ai veicoli non autorizzati, dalle ore 6:00 di oggi martedì 16 luglio alle ore 20:00 di venerdì 19 luglio.