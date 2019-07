Abruzzo, 500mila euro da Telethon per finanziare due progetti di ricerca su malattie rare

In Abruzzo sono stati finanziati due progetti di ricerca per un totale di circa 550 mila euro dalla Fondazione Telethon. I finanziamenti serviranno per studiare e indagare i meccanismi biologici e per trovare cure e terapie per due malattie genetiche rare che colpiscono le ossa e i muscoli.

I gruppi di ricerca che hanno ottenuto fondi, sono quelli di Annamaria Teti dell'Università dell'Aquila e Feliciano Protasi dell'Università di Chieti-Pescara. Il progetto di Annamaria Teti riguarda una rara malattia che colpisce le ossa, l'osteopetrosi autosomica dominante di tipo 2: Teti si propone di mettere a punto nel modello animale un approccio terapeutico molto innovativo basato sul silenziamento genico, ovvero una sorta di "scotch molecolare" a base di RNA che neutralizza la proteina tossica responsabile della malattia. Obiettivo del progetto di Protasi è invece chiarire i meccanismi alla base di una rara malattia dei muscoli, la miopatia tubulare aggregata, caratterizzata da dolori muscolari, crampi, debolezza.