Attestato di benemerenza ad Alessandro Di Nella, campione italiano di Brazilian Ju Jitsu

Questa mattina nell’aula consiliare del Comune di San Salvo il sindaco Tiziana Magnacca ha premiato Alessandro Di Nella per aver conquistato la medaglia d’oro ai campionati italiani di Brazilian Ju Jitsu che si sono svolti a Firenze l’8 e il 9 giugno scorsi.

Il sindaco Magnacca si è complimentato con il giovane atleta sansalvese per i traguardi raggiunti e per l’impegno in una disciplina così impegnativa.

Di Nella, iscritto alla società Tribe Jiu Jitsu di Pescara, è allenato da Giuseppe Petrini, la preparazione atletica è curata da Stefano Silla ed è stato seguito sin dall’inizio dell’attività agonistica dal maestro Mario Berchicci.

Di Nella continua la preparazione per i prossimi campionati europei che si svolgeranno a Roma.