A San Salvo quattro giorni di sorprese ed emozioni con il Festival dello Street Food

La Typical Truck Street Food (Ttsfood) farà tappa a San Salvo dal 18 al 21 luglio prossimi. In questi quattro giorni il piazzale Cristoforo Colombo, dalle ore 17 alle ore 24, verrà trasformato in un accogliente villaggio dedicato al gusto all’insegna del divertimento, dei colori e della bella musica. Per questa tappa abruzzese, con il patrocinio del Comune di San Salvo, la Typical Truck Street Food darà vita all’evento dell’estate 2019, ricco di suggestivi spettacoli ed entusiasmanti attrazioni.

“Lo street food è qualcosa di più di un pasto consumato in tutta fretta è emozione, sorpresa, innovazione – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – e vede in aumento chi fruisce di questa modalità di mangiare. Per il lungomare di San Salvo saranno quattro giorni all’insegna del sano divertimento nel festival dedicato a tutti, grandi e piccini con ottimo cibo di strada”.

Un vortice di ottimo cibo “on the road” a due passi dal mare, accompagnato da momenti musicali, aperitivi pieni di atmosfera e cene sotto le stelle.

La Ttsfood ha selezionato per la tappa di San Salvo la bellezza di 28 street chef che a bordo dei loro Truck e ApeCar trasformeranno materie prime, accuratamente scelte, nelle migliori ricette on the road.

“Ci sarà spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini, bolle di sapone giganti e tanti giochi da fare in famiglia. Artisti di strada e musica arricchiranno il festival con affascinanti performance e suggestive attrazioni” segnala l’assessore al Turismo Tonino Marcello.

Dal 18 al 21 luglio il lungomare di San Salvo diventerà la capitale italiana del gusto con il suo ricco menù:

hamburger gourmet; scottona sfilacciata; arrosticini di pecora e chianina; patata twister con vari condimenti; cuoppi di pesce fritto, hamburger di tonno e pesce spada, tortini di pasta al salmone, spiedini di pesce, ostriche e prosecco; le bombette di Cisternino, panino con polpo e pomodori secchi; supplì classici, alla gricia, alla matriciana, all’induja, broccoletti e salsiccia e tanti altri gusti; pasta alla carbonara, alla gricia, cacio e pepe e amatriciana; olive e cremini ascolani; pizza e calzoni cotti a legna; patate fresche e fritte al momento metodo olandese; gustosi fritti, dolci e salati; cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane cà meusa, crema di pistacchio e cassatine; patate e pollo fritti sul posto; la vera Paella Valenciana accompagnata da ottima sangria; panini gourmet con burratine campane, verdure alla griglia e salse fatte in casa; ottima birra artigianale bavarese cruda.

Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole, waffle caldi e tanto salato da tutta Italia.