Festa del libro e proclamazione finalisti della settima edizione del Premiosansalvo

Domenica 21 luglio 2019, in piazza Giovanni XXIII a San Salvo, si terrà il primo dei tre eventi estivi del “Premio letterario Raffaele Artese-Città di San Salvo”.

Avrà luogo, infatti, la seconda edizione della “Festa del libro”, un momento dedicato alla promozione della narrativa e, più in generale, della scrittura e del libro a stampa.

Parteciperanno come espositori - dalle 19.00 alle 24.00 -le librerie/cartolibrerie: Carta e Penna, Cartolibreria dello Stadio, Edicola Post It, Molière bistrot letterario e Librosofia S.a.s. Sarà inoltre presente una postazione di audiolibri (per non vedenti e ipovedenti) curata dal Lions Club San Salvo.

Animerà l’esposizione, tra le ore 19.30 e 20.30, il gruppo degli “Ottoni della Gio’ Banda” del Complesso bandistico Città di San Salvo. In questo contesto, alle ore 21:00 il Direttivo e la Giuria del Premio annunceranno gli otto romanzi finalisti della VII Edizione. Saranno presenti come ospiti Carmine Ficca e Loredana Piccirelli, rispettivamente sindaco e delegata alla Cultura del Comune di Torricella Peligna, cittadina sede delprestigioso Premio Letterario dedicato a John Fante, con cui il Premiosansalvo ha stabilito un proficuo rapporto di collaborazione.

A seguire il concerto di musica varia del Quartetto dei “Tromboni del Levante” (formato dai musicisti Antonio Bonanni, Andrea Menna, Antonio Petrelli, Edoardo Felicetti), accompagnato dal percussionista Francesco Salvitti.

Il Direttivo del Premio, il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e il presidente del Lions Club San Salvo Antonio Cocozzella, nonché presidente del Premio,ringraziano tutti gli sponsor (Fondazione BCC della valle del Trigno, Marinelli Umberto, Ottica Desiato,Pasquarelli Auto, Team Service, San Michele vini di Vasto, R.M Italia, TCM Group, Ditta Pavone, Centro Commerciale Insieme, Spaceland agenzia viaggi, D’Agostino Gastronomia, Arte Regalo, Di Pierro Costruzioni, Punto Luce, Cinquina Trasporti) per aver contribuito ad arricchire gli eventi del Premiosansalvo.

“Ci avviamo alla fase finale della settima edizione del Premio – evidenzia il sindaco Tiziana Magnacca – a conclusione dell’ottimo lavoro svolto dalla giura tecnica e di quella popolare che ringrazio per l’impegno profuso”.

La manifestazione finale di premiazione dei vincitori si terrà il 22 agosto 2018, alle ore 21.00, in piazza San Vitale a San Salvo, preceduta, il 21 agosto, da uno spettacolo teatrale su “L’Inferno da Dante Alighieri” a cura di Giacomo Moscato.

Il Direttivo del “Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo”

Comunicazione Comune di San Salvo