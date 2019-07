Il 24 agosto il tour della PFM fa tappa a San Salvo Marina

Toccherà anche l’Abruzzo il gettonato tour della PFM, Premiata Forneria Marconi. La storica band si esibirà il prossimo 24 agosto a San Salvo Marina (Ch), in piazza Cristoforo Colombo, in un concerto gratuito che rientra nell’ambito di “Summer Time”, il ricco cartellone di eventi estivi organizzati dall’associazione culturale New Generation e da Eventi e Servizi srls con il patrocinio del Comune di San Salvo.

“TVB - The Very Best TOUR”, questo il titolo del tour di concerti che sta toccando e toccherà le maggiori città italiane, durante il quale la PFMpresenterà al pubblico i brani più significativi di tutta la storia del gruppo, dai primi anni fino ai grandissimi successi di oggi, aprendo anche una finestra su De André e il pezzo di storia della musica italiana che insieme hanno condiviso.

La Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d'oro in Giappone, e continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento.

Nel 2011 il gruppo debutta con l’ambizioso progetto “PFM in classic” dove si cimenta con mostri sacri della musica classica come Mozart, Prokofiev, Verdi, Korzakov e molti altri; a questo progetto fanno seguito un tour in Giappone (accompagnata da un'orchestra giapponese) e un tour teatrale in Italia con l’uscita di un doppio cd.

Nel 2017 la PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella "Royal Rock Hall of Fame" di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “Band internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK. A febbraio 2019 la band è stata invitata, per la terza volta, a salire a bordo della “CRUISE TO THE EDGE” (CTTE) come unico artista italiano che ha partecipato all’evento insieme alle più grandi prog band del mondo, capitanate degli YES.

I grandi successi del vastissimo repertorio suoneranno nel prestigioso appuntamento del 24 agosto a San Salvo, manifestazione peraltro che avrà l’onore di chiudere gli eventi estivi 2019.

Il concerto inizierà alle 22.30; a seguire i fuochi pirotecnici sul mare.