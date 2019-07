La Sasi comunica che, per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale dell'acquedotto Verde in località Ciripollo (Archi), è stata sospesa per oggi, venerdì 19 luglio 2019, la normale fornitura idrica a San Salvo capoluogo.

Il regolare servizio riprenderà nel tardo pomeriggio di domani, sabato 20 luglio 2019.