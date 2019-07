Prosegue al Biotopo Costiero "Il teatro delle emozioni"

La parola "emozione" deriva dal latino "ex" "movere ", letteralmente portare fuori, esprimere. Quando riusciamo ad accogliere e a condividere ciò che sentiamo, le nostre emozioni ci donano un messaggio, un significato più profondo di cui possiamo riappropriarci e diventere più consapevoli. In questo modo ci liberano dalle tensioni restituendoci una chiara e serena intenzionalità.



Obiettivo di questi workshop è offrire uno spazio protetto e condiviso, ma leggero e giocoso, in cui poter ascoltare il rapporto con il proprio sentire: in cui è possibile esplorarne l’espressione, svilupparne il significato interpersonale, dar voce ad un dialogo silezioso, all'interno di uno scambio autentico ed arricchente.



In questo senso il "teatro" e la "maschera" restituiscono una piena libertà di scegliere cosa rappresentare, scogliendo e allotanandoci dai nostri stessi condizionamenti e pre-giudizi.



L'appuntamento è al Biotopo Costiero di San Salvo Marina, ogni giovedì, alle 21:00.

Info e prenotazioni presso il Biotopo Costiero oppure al 338 986 6874 - Giorgio Conti, psicologo, psicoterapeuta in formazione.

Per la parteciapzione è consigliato munirsi di:

- una bottiglietta d’acqua

- una stuoia

- calzini antiscivolo





​