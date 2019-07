Marina di Montenero: nuovi giochi, sfalcio dell’erba e pulizia della spiaggia per l’estate

Sono stati installati i nuovi giochi presso l'area ludica per bambini situata sul lungomare della Marina di Montenero di Bisaccia, in prossimità della passeggiata di fronte al porto turistico.

L'iniziativa, programmata da tempo, è stata portata a termine congiuntamente allo sfalcio dell'erba presso la zona urbanizzata della Costa Verde e alla successiva sistemazione dell'area.

Il proposito di dotare le aree ludiche per bambini di nuovi giochi era stato ufficializzato da tempo dall’Amministrazione comunale; dopo l'acquisto di alcune attrezzature, si è provveduto alla preparazione dell’area presente alla Marina di Montenero di Bisaccia, considerando che sarà maggiormente utilizzata in occasione della stagione in corso, in attesa dello sblocco delle note vicende burocratiche che permetteranno di riqualificare anche l'apposita area per bimbi presente al centro del paese.

L'area della Costa Verde è oggetto da diverse settimane di importanti lavori di pulizia delle aree pedonali, di potatura di alberi e di sfalcio dell'erba, che proseguiranno fino al raggiungimento delle ultime strade interne; le zone di proprietà privata non curate, invece, sono state già oggetto di verbali da parte della Polizia Municipale.

La pulizia della spiaggia libera di competenza del Comune e lo svuotamento dei cestini vengono effettuati ogni giorno, per rendere l'arenile e le aree pubbliche idonee alla fruizione da parte dei bagnanti.

Auspichiamo che residenti e turisti contribuiscano con un comportamento responsabile al mantenimento dello stato dei luoghi, preservando al meglio il mare e la natura che li circondano, al fine di evitare il ripetersi di atti di inciviltà che anche attraverso questo post è utile rendere pubblici.