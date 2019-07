Guasto all'impianto del Civeta, impossibile conferire rifiuti fino al 29 luglio

Il Civeta ha comunicato ai Comuni consorziati, tra cui Vasto, che da oggi e fino al prossimo 29 luglio 2019, non è possibile conferire rifiuti presso il Consorzio. La ragione si legge nella nota del Commissario Straordinario Avv. Valerio De Vincentiis è da attribuirsi al fermo tecnico dell’impianto TMB per la sostituzione del vaglio rotante. L’intervento di sostituzione è stato organizzato per questo weekend, proprio per evitare la sospensione dell’attività di trattamento, e del conferimento dei rifiuti urbani agli impianti. Purtroppo si è verificato un guasto, al vaglio rotante, la cui gravità non consente la momentanea riparazione. Qualora l’impianto dovesse tornare attivo prima del termine previsto sarà data comunicazione. “L’Amministrazione comunale - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - sta lavorando per garantire il servizio di raccolta dei rifiuti”.