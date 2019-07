Un successo la nona edizione di Ributtini in Festa

Erano in migliaia venerdì 19 luglio 2019 per la 9'edizione di Ributtini in Festa.A questa nona edizione hanno partecipato anche i giovanissimi e gli adulti della parrocchia di San Nicola e un nutrito numero di ragazzi della comunità Alidoro di San Salvo.I ragazzi si sono dati appuntamento alle ore 20:30 presso l'abitazione di uno dei membri del comitato Pro Ributtini.Alla cena era presente anche lo chef stellato Simone D'Adamo che ha deliziato i presenti con della buonissime reginette al pomodoro e una buonissima porchetta.Prima di cenare tutti i presenti hanno intonato l'inno di ringraziamento al Signore "Fame Fame Sete".Dopo la cena non e' mancata di certo la musica portata da DJ Lorenzo.Subito dopo cena tutti i presenti sono scesi tutti quanti presso l'area della manifestazione per assistere al concerto gratuito di Angelo Famao diventato in poco tempo il nuovo idolo della musica neomelodico.Angelo Famao ha eseguito tutti i suoi successi facendo allo stesso tempo cantare e far divertire tutti i presenti.Prima che incominciasse il concerto di Angelo Famao si sono esibiti i ragazzi della scuola di musica di San Salvo gestita da Fabrizio Gammieri.Subito dopo c'e' stata l'esibizione dell'orchestra Romagna della Romagna e per finire il tanto atteso concerto di Angelo Famao.Subito dopo il concerto di Angelo Famao i fan si sono intrattenuti per fare autografi e anche per fare le foto con il loro idolo.Un ringraziamento va a Antonio Cane e a tutto il comitato Pro Ributtini per aver organizzato nei minimi dettagli questa 9' edizione e le edizioni passate e future.