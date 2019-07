Pd San Salvo: "Ora si proceda a reperire altri fondi per la manutenzione delle strade cittadine"

Apprezziamo favorevolmente l'impegno dell'Amministrazione comunale di aver finalmente provveduto alla messa in sicurezza della viabilità stradale di altre arterie cittadine. Ascoltate le nostre sollecitazioni, ricordiamo però ai cittadini che questi interventi sono avvenuti solo grazie alle economie di ribasso del nuovo Polo Scolastico che sorgerà in via Melvin Jones che comporterà l’attivazione di un mutuo che graverà sulle tasche dei cittadini.

La verità dunque è che l’Amministrazione comunale di centrodestra senza queste economie di ribasso non avrebbe potuto provvedere a taluni interventi manutentivi necessari ed urgenti.

Il pessimo stato delle vie cittadine è questione e problema che denunciamo da tempo e non possiamo dunque che apprezzare positivamente i lavori effettuati sui quali però dubbi e remore ne abbiamo. Vedremo cosa accadrà.

Al netto di ciò, ci auguriamo ora che l'amministrazione comunale trovi quanto prima altri fondi per intervenire in altre strade comunali quali via Montegrappa e via Trigninache presentano avvallamenti ed usure che richiedono urgenti quanto immediati interventi manutentivi. Qui la situazione è diventata davvero insostenibile.