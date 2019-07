Blocco Civeta, sindaci consorziati chiedono incontro con la Regione Abruzzo

Dopo lo stop dei conferimenti dei rifiuti presso il consorzio Civeta, il sindaci dei comuni fondatori del medesimo consorzio ora sono a chiedere un incontro urgente con il Presidente della regione Marco Marsilio, l'assessore competente, arch. Nico Campitelli e il commissario del Consorzio di Valle Cena, avv. Valerio De Vincentiis.

Confronto resosi necessario al fine di avere chiarimenti e trovare soluzioni maggiormente condivise con la Regione per i nove giorni in cui i comuni saranno costretti a conferire in impianti anche molto distanti (con ulteriori aggravi di costi che ricadranno sui cittadini) e per meglio chiarire le cause degli incendi delle ultime ore e individuare nel frattempo possibili cautele da porre poste in essere per evitarne di nuovi.