Al Museo Civico Porta della Terra la mostra sul patrimonio archeologico e paesaggistico del Vastese allestita dagli studenti del “Mattioli”

La mostra è stata inaugurata nella sede centrale del Mattioli di San Salvo il 31 maggio 2019. Grazie al successo riscosso, il Comune ha provveduto a spostarla per quest’estate nel Museo Civico Porta della Terra, anche per renderla più facilmente fruibile ai cittadini ed ai turisti.

La mostra, frutto dell’appassionato lavoro svolto dagli studenti che hanno partecipato al progetto HERITAGE 3.0, è stato finanziato nell’ambito del PON 2014-2020 – FSE per il Potenziamento del Patrimonio Culturale, artistico e paesaggistico.

Il Comune di San Salvo, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e del Paesaggio dell’Abruzzo, l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del CNR, la Fondazione per l’Arte, l’Archeologia e la Cultura del Vastese, Italia Nostra del Vastese e la Parsifal Società Cooperativa sono gli enti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. Ognuna di queste collaborazioni ha contribuito con la sua specificità alla creazione di una proposta didattica sperimentale accattivante e di alta efficacia: contenuti, metodi e strumenti tradizionali sono stati affiancati dalle nuove tecnologie applicate ai beni culturali e paesaggistici per lo studio, la diagnostica, la tutela e la valorizzazione.

È stata allestita dagli studenti per condividere con il pubblico la documentazione prodotta durante le lezioni. Ognuno dei quattro moduli attivati ha registrato la presenza costante di 20 - 25 iscritti, seguiti da un Esperto e da un Tutor, che hanno organizzato attività in sede e fuori sede: il Parco Archeologico del Quadrilatero e l’area archeologica di via de Gasperi a San Salvo, il centro storico di Vasto, la Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci sono stati i luoghi dove gli studenti hanno svolto le loro attività di studio e di ricerca, con metodi didattici innovativi di grande efficacia, come conferma la presenza quasi sempre totale degli stessi in ognuna delle lezioni, svolte, tra l’altro, di pomeriggio.

San Salvo

Parco Archeologico del Quadrilatero

Museo Civico Porta della Terra

Fino al 15 settembre 2019