Antonio Cane una persona che si prodiga all'interno del comitato Pro Ributtini

Antonio Cane e' una bravissima persona che giorno dopo giorno si prodiga all'interno del comitato Pro Ributtini ed e' anche una persona molto simpatica.Antonio nasce con la passione delle feste e finalmente ha realizzato questo suo grande sogno immettersi a far parte del comitato festa Pro Ributtini.Quest'anno il comitato ha realizzato come ogni anno una bellissima festa giunto ormai alla nona edizione.Voglio ringraziare di cuore Antonio Cane per aver portato quest'anno sul palco di Ributtini in Festa il neo melodico Angelo Famao.Antonio in tutto quello che fa ci mette cuore amore e passione.Ha anche una splendida famiglia che lo sostiene giorno dopo giorno in tutto quello che fa.Buona vita Antonio.