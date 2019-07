Rottura all’impianto Civeta: salta la raccolta del secco residuo a San Salvo

A causa del fermo tecnico dovuto alla rottura del vagliatore, macchinario utilizzato per differenziare i rifiuti nel consorzio Civeta, questa sera non verrà ritirato il secco residuo. Si chiede pertanto ai cittadini di non lasciare all'esterno gli appositi contenitori. Per i residenti di San Salvo Marina la raccolta di carta, vetro e plastica avverrà regolarmente. Seguiranno ulteriori comunicazioni.